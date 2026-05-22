3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن النادي الأهلي سيكون من أكثر الأندية استفادة ماليًا من مشاركة لاعبيه في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر ينتظره عائد مالي كبير خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الأهلي سيحصل على ما يقرب من 3 ملايين دولار مع نهاية دور المجموعات، في ظل مشاركة عدد من لاعبيه في البطولة العالمية، مؤكدًا أن قيمة العوائد المالية مرشحة للزيادة حال نجاح الفريق في التأهل إلى الأدوار التالية.

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن الأهلي يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري، وهو ما ينعكس على مشاركاته القارية والدولية، خاصة مع سعي النادي لتحقيق نتائج قوية خلال مشاركته المرتقبة في البطولة.

ويترقب جمهور الأهلي مشاركة الفريق في كأس العالم وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور مشرف، إلى جانب الاستفادة الفنية والاقتصادية من البطولة، في ظل الجوائز المالية الضخمة التي تمنحها المنافسات العالمية للأندية المشاركة.