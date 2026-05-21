تكنولوجيا وسيارات

تسريبات عن أول خاتم ذكي متعدد الوظائف

أحمد عبد القوى

كشفت تسريبات  عن قرب طرح أول خاتم ذكي متعدد الوظائف، في خطوة تعكس التوسع المتسارع في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، والاتجاه نحو تطوير حلول تقنية مصغرة تجمع بين سهولة الاستخدام والتصميم العصري.

وبحسب المعلومات المتاحة، يعتمد الخاتم على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، التي تتيح تنفيذ العديد من المهام الرقمية بمجرد ملامسة الأجهزة المتوافقة، بما يوفر تجربة استخدام سريعة وعملية دون الحاجة إلى معدات إضافية أو إجراءات معقدة.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز يوفر مجموعة متنوعة من الاستخدامات الذكية، تشمل تخزين البيانات الرقمية، ومشاركة المعلومات الشخصية، وتشغيل بعض الوظائف المبرمجة مسبقًا على الهواتف الذكية، إلى جانب تسهيل عمليات الاتصال بين الأجهزة الداعمة للتقنية نفسها.

ويأتي الخاتم بتصميم معدني خفيف الوزن من كاردو مع مقاومة للماء، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي في مختلف الظروف، كما يتوافر بعدة مقاسات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الراحة أثناء الارتداء.

كما يعتمد الجهاز على شريحة إلكترونية مدمجة عالية الكفاءة تتيح سرعة الاستجابة وتنفيذ الأوامر بشكل فوري، وهو ما يعزز من قدرته على أداء المهام الرقمية المختلفة بكفاءة وسلاسة.

ويرى متابعون أن هذه الفئة من الأجهزة تمثل مرحلة جديدة في تطور التكنولوجيا القابلة للارتداء، خاصة مع توجه الشركات إلى تقديم منتجات أصغر حجمًا وأكثر مرونة، قادرة على تنفيذ العديد من الوظائف الرقمية دون الحاجة إلى الاعتماد على الساعات الذكية أو الأجهزة الإلكترونية التقليدية الأكبر حجمًا.

ومن المتوقع الكشف خلال ساعات عن المواصفات النهائية للخاتم وسعره وموعد طرحه رسميًا، وسط اهتمام متزايد بالأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم العملي في منتج واحد.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
