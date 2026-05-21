مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية ما زالت مستمرة، في ظل وجود شكاوى من مواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى ظهور مديونيات وغرامات تم فرضها على بعض الحالات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والذي أكد أنه بعد الانتهاء من تقنين الأوضاع سيتم العودة إلى نظام الشرائح المعمول به.

وشدد بكري على ضرورة الفصل بين من يثبت عليه سرقة الكهرباء وبين من لديه مخالفات تتعلق بالعدادات الكودية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العدادات كان تقنين الأوضاع وليس معاقبة المواطنين المخالفين بشكل غير عادل.

شكاوى المواطنين

وتساءل عن أسباب تحويل نظام التسعير من 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه، مطالبًا رئيس الحكومة المصرية بالتدخل والاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على إنهاء هذه الأزمة بشكل يضمن العدالة وعدم تحميل غير المخالفين أعباء إضافية.