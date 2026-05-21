مصطفى بكري : ما جرى في ليبيا مؤامرة.. وحكم سيف الإسلام يعيد الملف للواجهة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما حدث في ليبيا خلال السنوات الماضية كان نتيجة “مؤامرة” استهدفت الدولة الليبية، على حد وصفه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الميليشيات التي دخلت ليبيا تحالفت مع حلف شمال الأطلسي الناتو ومع أطراف سمحت بتدخل الناتو في البلاد، وهو ما أدى إلى مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

أعاد القضية الليبية إلى الواجهة مجددًا

وأضاف أن الحكم القضائي الصادر بحق سيف الإسلام القذافي أعاد القضية الليبية إلى الواجهة مجددًا، مؤكدًا أن ما جرى في ليبيا كان “أمام مؤامرة كبيرة” لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.