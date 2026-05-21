الحسين و عمرو بن العاص أبرزها.. 410 ساحات تستعد لاستقبال المصلين بصلاة عيد الأضحى في القاهرة

أعلنت مديرية أوقاف القاهرة تخصيص 410 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال المصلين بمختلف أنحاء المحافظة خلال أيام العيد.

وأكدت المديرية أن الساحات تم تجهيزها بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تخصيص أئمة وخطباء أساسيين واحتياطيين بكل ساحة لضمان انتظام الشعائر وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين.

ومن أبرز الساحات التي تم تحديدها لأداء صلاة العيد: ساحة مسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، والسيدة زينب، ومسجد الصديق بشيراتون، ومسجد النور بالعباسية، ومسجد السلام بمدينة نصر، إلى جانب عدد كبير من الساحات بمختلف الأحياء والمناطق بالقاهرة

محافظة القاهرة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مجزر ١٥ مايو لمتابعة استعدادات المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



رافق المحافظ م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. منى نظير القائم بعمل مدير مديرية الطب البيطرى ، ود. عمر عبد العزيز مدير مجزر ١٥ مايو، وعدد من قيادات المحافظة.

واطمأن محافظ القاهرة خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجزر ١٥ مايو هو أحدث المجازر التى انضمت للخدمة وتم افتتاحه منذ قرابة العام وحاصل على شهادة الايزو ٩٠٠١، ويقع على مساحة ٧ أفدنة تقريبًا، وجارى اجراء توسعة له باضافة ١٠ أفدنة أخرى لمساحته لاستيعاب مذبوحات مجزر البساتين الذى سيتم نقله لاعادة تخطيط المنطقة الواقع فيها.



