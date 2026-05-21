رد فعل مفاجئ من ناصر ماهر بعد استبعاده من قائمة كأس العالم 2026

محمد بدران

أعرب ناصر ماهر، لاعب فريق بيراميدز، عن فخره بالموسم الذي قدمه مع فريقه، رغم خسارة لقب الدوري المصري في اللحظات الأخيرة، موجهاً التهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه بالبطولة.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “في البداية، أحب أن أوجه التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ولاعبيه على التتويج ببطولة الدوري المصري، بطولة مستحقة عن جدارة”.

وأضاف: “وفي الوقت نفسه، أشعر بفخر كبير بتواجدي داخل نادي بيراميدز، أحد أفضل الأندية في إفريقيا، والذي نجحنا معه في تحقيق بطولة كأس مصر، والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة بكل شرف وإصرار، لكن التوفيق لم يكن حليفنا في النهاية”.

ووجه لاعب بيراميدز الشكر لزملائه والجهاز الإداري، قائلاً: “كل الشكر والتقدير لزملائي اللاعبين، رجال كانوا على قدر المسؤولية طوال الموسم، كما أتوجه بالشكر لإدارة نادي بيراميدز على ثقتها ودعمها، وعلى رأسها المهندس ممدوح عيد، على منحي فرصة التواجد داخل هذا الكيان الكبير”.

وتحدث ناصر ماهر عن موسمه على المستوى الشخصي، مؤكداً أنه يعد من أفضل مواسمه فنياً، بعدما شارك في 40 مباراة وقدم خلالها كل ما يملك داخل الملعب.

واستعرض اللاعب أبرز إنجازاته خلال الموسم، والتي تضمنت الوصول إلى نهائي السوبر المصري، والتتويج بكأس مصر، والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مساهمة تهديفية بين لاعبي خط الوسط في مصر بـ18 مساهمة، وتسجيل 13 هدفاً كأكثر لاعب وسط تسجيلاً هذا الموسم، إلى جانب الفوز بجائزة رجل المباراة 7 مرات.

كما كشف ناصر ماهر عن حزنه لعدم الانضمام إلى منتخب مصر، قائلاً: “كنت أتمنى التواجد ضمن صفوف منتخب مصر، لكن لم يُكتب لي النصيب هذه المرة”، متمنياً التوفيق للكابتن حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة.

واختتم رسالته قائلاً: “الحمد لله دائمًا وأبدًا على كل شيء، والقادم بإذن الله أفضل”.

