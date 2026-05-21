تآمروا على الوطن.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل قرار حجب حسابات متهمين بالتحريض عبر السوشيال ميديا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، قرارا بحجب حسابات 12 شخصا في مصر، من على كافة المنصات وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النيابة العامة قررت موافاه الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بقرارات الحجب، مؤكدا أن الاسماء تضمنت ايدي كوهين الصهيوني المعروف ، والخائن عمرو واكد والخائن عبدالله شريف والخائن محمد ناصر والخائن هيثم أبو خليل والخائن يحيى موسى والخائن شريف عثمان والخائن شريف صبري.

تأمروا على الوطن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هؤلاء الخونة كانوا يحرضون ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المصري وضد كل مواطن مصري، مؤكدا أن الخونة كانوا بيطلبوا قتل ضباطنا ولذين تآمروا على الوطن ونشر الشائعات وهؤلاء مصيرهم المشانق لأن جريمة الخيانة ستوصمهم بالعار هم وأسرهم ليوم الدين.