استثمارات بالمليارات.. البترول: تخطيط للكشف عن 101 بئر استكشافي منها 14 في البحر المتوسط

كشف محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تحقيق شركة عجيبة للبترول الكيان الاستثمارى المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، كشفاً جديداً وهاماً في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاما.



وقال محمود ناجي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" 2026 عام متميز في الاكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة من الغاز والزيت ".



وتابع محمود ناجي :" الكشف الجديد في الصحراء الغربية وتم اكتشافه نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال البحث والتنقيب ".



وأكمل محمود ناجي :" هناك تخطيط للكشف عن 101 بئر استكشافي منهم 14 في البحر المتوسط وحجم الاستثمارات بمليارات الدولارات ".

ولفت محمود ناجي :" الكشف الجديد علامة لاحتمالية الكشف عن أبار جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية".

