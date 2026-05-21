بمشاركة الشباب والرياضة.. سكرتير عام مطروح يتفقد قافلة «مطروح الخير» بقرية أم الرخم

تفقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح فعاليات القافلة المقامة بقرية أم الرخم، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، وبمساهمة فعالة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور وليد رفاعي، حيث شاركت في تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية للأطفال والشباب.

وشملت القافلة خدمات طبية وصرف علاج مجاني، وخدمات بيطرية، وسيارات مياه وصرف صحي، إضافة إلى خدمات الأحوال المدنية، وصندوق مكافحة الإدمان، والمكتبة المتنقلة، وورش فنية وتعليمية للأطفال.

اشادة بالمبادرة

وأشاد السكرتير العام بجهود الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار مبادرة «مطروح الخير» لدعم القرى وتقديم أفضل الخدمات، فيما أكد مدير الشباب والرياضة أن المشاركة تأتي في إطار الدور المجتمعي للمديرية ودعم الأنشطة داخل القرى والنجوع.

يذكر انه قوافل «مطروح الخير» تتواصل أعمالها بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بهدف تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والخدمية.