الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أفراد لدعمهم حزب الله في لبنان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على تسعة أفراد لدعمهم لجماعة حزب الله في لبنان.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه: إن دعم هؤلاء الأفراد لحزب الله "يُعزز أجندة النظام الإيراني في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني".

وجاء في البيان: إن "هذه العقوبات تستهدف اليوم أفرادا يُعرقلون نزع سلاح حزب الله، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، ودبلوماسي إيراني انتهك سيادة لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح المنظمة".

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية؛ وبناء على ذلك، يُقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.

وشدد على أن "الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاما وازدهارا".