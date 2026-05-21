كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي كونا 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من حضورها في سوق السيارات السعوي، من خلال طراز كونا 2026، الذي يأتي ضمن فئة الكروس أوفر، مع باقة كبيرة من التجهيزات والفئات المتنوعة.

أبعاد هيونداي كونا 2026

تعتمد هيونداي كونا 2026 على تصميم خارجي رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,350 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,825 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,580 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,660 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,335 كجم.

محرك هيونداي كونا 2026

تستمد هيونداي كونا 2026 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتولد السيارة قوة تصل إلى 149 حصاناً، إلى جانب عزم دوران يبلغ 179 نيوتن متر، وتسجل معدلات استهلاك للوقود تصل إلى 17.8 كم لكل لتر.

تجهيزات هيونداي كونا 2026

تحصل هيونداي كونا 2026 على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، كما تعتمد السيارة على جنوط بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

وتضم المقصورة الداخلية شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات بقياس 4 بوصات لعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة.

وتوفر السيارة مجموعة من التجهيزات العملية، من بينها شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، بالإضافة إلى مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة، كما زودت السيارة بمكيف هواء يدوي مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية.

تضم السيارة هيونداي كونا 2026 كاميرا خلفية وحساسات ركن للمساعدة أثناء الاصطفاف، إلى جانب الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، كما تشمل تجهيزات السلامة نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت للسرعة.

أسعار هيونداي كونا 2026 في السعودية 

تقدم  هيونداي كونا 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 86.290 ريال وصولًا إلى 98.390 ريال سعودي.

