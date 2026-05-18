الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ماذا تقدم تويوتا هايلاندر 2026 الرياضية.. وكم سعرها؟

تعزز تويوتا هايلاندر 2026 تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، مع اعتمادها على منظومة هجينة ومساحة داخلية واسعة بالإضافة إلى باقة من التجهيزات التقنية.

تويوتا هايلاندر 2026 والمنظومة الهجينة 

تعتمد تويوتا هايلاندر 2026 على محرك بنزين هجين HEV مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير E-CVT، بينما تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وتصل القوة الإجمالية لمنظومة التشغيل إلى 240 حصانًا، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 20.7 كيلومتر لكل لتر، وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 65 لترًا.

أبعاد تويوتا هايلاندر 2026

تعتمد هايلاندر 2026 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,950 مم، مع عرض يصل إلى 1,930 مم، وارتفاع يبلغ 1,730 مم، كما تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1,930 كجم.

أنظمة أمان وتقنيات تويوتا هايلاندر 2026

تزود تويوتا هايلاندر 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة وتقنيات القيادة المساعدة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، إلى جانب مثبت سرعة متكيف يعمل على الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة.

كما تضم السيارة نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقنيات قراءة مسار الطريق التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى مساعد القيادة على الطرق السريعة، وتتوفر أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب الوسائد الهوائية.

وتضم المقصورة الداخلية شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، ومقاعد كهربائية.

أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

تقدم تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودي عبر عدة فئات تختلف بحسب مستوى التجهيزات والتقنيات، وتبدأ أسعار فئة Highlander LE HEV من 151,455 ريال، بينما تأتي فئة Highlander GLE HEV بسعر يبدأ من 171,580 ريال، أما الفئة الأعلى Highlander LTD HEV فتبدأ أسعارها من 193,775 ريال.

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
