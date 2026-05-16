سكودا تقدم فابيا Motorsport المستوحاة من سيارات الرالي| صور

احتفالاً بمرور 125 عاماً ، هوعلى مشاركات العلامة التشيكية في عالم رياضة السيارات، كشفت شركة سكودا عن إصدار خاص جديد من طرازها الشهير فابيا Motorsport، والذي يأتي تكريماً لمسيرة طويلة من الحضور في البطولات وميادين السباق.

محرك سكودا فابيا Motorsport

تعتمد فابيا موتورسبورت إديشن على محرك TSI رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، قادر على توليد قوة تصل إلى 174 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DSG من 7 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 228 كيلومتراً في الساعة.

تصميم خارجي مستوحى من هوية الراليات

حصلت السيارة على مجموعة من التعديلات الخارجية التي تعكس روح المنافسات، حيث ظهرت بملصقات خاصة تحمل هوية الرالي إلى جانب شعار 125 الذي يرمز إلى تاريخ العلامة في رياضة السيارات.

كما تم تجهيزها بسقف باللون الأسود، وبمصابيح أمامية بتقنية LED تمنحها مظهراً أكثر حدّة، إضافة إلى جنوط رياضية داكنة قياس 18 إنش تعزز الطابع الديناميكي، ويكتمل التصميم بلون هيكل معدني أبيض يحمل اسمMoon White .

سكودا فابيا Motorsport بإصدار محدود

تخطط سكودا لإنتاج عدد محدود للغاية من هذا الطراز لا يتجاوز 125 سيارة فقط، في إشارة مباشرة إلى الذكرى التي يحتفي بها الإصدار، ويعزز هذا الرقم المحدود من قيمة السيارة لدى محبي العلامة وهواة اقتناء النسخ الخاصة، خاصة مع ارتباطها بتاريخ طويل من المشاركة في سباقات الرالي العالمية.