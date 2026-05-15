5 سيارات هاتشباك موديل 2026 في مصر.. تبدأ من 630 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، مع تنوع الأسعار والتصميمات أيضًا، منها فئة الهاتشباك صاحبة الشعبية الكبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات هاتشباك موديل 2026 في مصر.

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك 1000 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يمكنه ضخ 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 630,000 جنيه.

دونج فنج بوكس

تستمد دونج فنج بوكس قوتها من محرك كهربائي، بقوة قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 770,000 جنيه وصولًا إلى 870,000 جنيه.

كوبرا ليون

تعتمد كوبرا ليون على محرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.9 لتر/100 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,949,000 جنيه.

كاي ي اكس 3 برو

زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدروان، وبمحرك اخر بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة كاي ي اكس 3 برو بين 910,000 و 960,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

تأتي السيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، وبسعر يبدأ من 775,000 إلى 800,000 جنيه.