لعدم الانضباط.. إحالة موظفي مركزي شباب بالإسكندرية للتحقيق

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة على مراكز الشباب بمختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، في إطار توجيهات جوهر نبيل الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الشبابية وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية.

إحالة الموظفين للتحقيق

وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من أوجه القصور داخل مركزي شباب أحمد عرابي والمطار، تمثلت في عدم الانضباط الإداري وغلق المركزين حتى الساعة العاشرة صباحًا، إلى جانب ملاحظات تتعلق بانتظام العاملين وسير العمل داخل المركزين.

وعلى الفور، أصدرت الدكتورة صفاء الشريف قرارًا بإحالة العاملين بالمركزين إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار الحرص على تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المنشآت الشبابية وضمان انتظام العمل بها.

جولات بـ30 مركز شباب

وشملت حملات المتابعة، التي نُفذت اليوم الجمعة المرور على 30 مركز شباب، وهي: الصفوة، البرح القديم، بهيج، الشهيد مهيد، الجويرة، التنمية الشبابية ببرج العرب الجديد، أبو صير البحري، الغربنيات، العمراوي، الفضالي، النصر، الحرية، الشلالات، التنمية الشبابية بكرموز، العبور، المنتزه، أبيس 10، التنمية الشبابية بالأنفوشي، المطار، الصفا، أحمد عرابي، التنمية الشبابية بالعامرية، التنمية الشبابية بالناصرية، طوسون، التنمية الشبابية بأبو قير، السيوف 1، أبيس 1، أبيس 2، وأبو تلات.

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف بشأن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على مراكز الشباب والهيئات التابعة، بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري وتطبيق معايير الحوكمة داخل المؤسسات الشبابية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

وهدفت الجولات الميدانية إلى الوقوف على مدى انتظام سير العمل داخل مراكز الشباب، والتأكد من تقديم الخدمات والأنشطة بصورة تليق بأبناء محافظة الإسكندرية، فضلًا عن متابعة الالتزام الإداري والفني داخل الهيئات الشبابية.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استمرار لجان المتابعة في تنفيذ المرور الدوري والمفاجئ على مراكز الشباب، لمتابعة مستوى الأداء الإداري والفني، والتأكد من تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والانضباط داخل المنشآت.