الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مضادة للرصاص والهجمات.. لكزس LX 700 بقدرات عالية التصفيح

صبري طلبه

كشفت ميامي آرمورد بالتعاون مع إنكاس الكندية، عن النسخة لكزس LX 700 المعدلة، والتي تأتي بقدرات مختلفة، حيث تنتمي إلى فئة السيارات المصفحة، بعد حزمة من التدريع الخاص بها، إلى جانب المفهوم الرياضي الخاص بهذه النسخة الشهيرة.

حصلت لكزس LX 700 على نسخة خاصة مدعمة بأنظمة حماية متقدمة، تستهدف توفير مستويات مرتفعة من الأمان في الظروف عالية الخطورة، وتم تطوير السيارة بقدرات تصفيح تسمح لها بمقاومة طلقات نارية من عيار 7.62 ملم، وهو العيار المستخدم في بعض البنادق الهجومية المعروفة.

كما تمتلك السيارة القدرة على تحمل انفجار قنبلتين يدويتين، ضمن حزمة حماية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة الركاب أثناء التنقل في البيئات الحساسة أو المناطق التي تتطلب تجهيزات أمنية إضافية، وتعتمد السيارة على تدعيمات موزعة بعناية داخل الهيكل للحفاظ على مستويات الحماية دون التأثير المباشر على التصميم الخارجي.

شملت التعديلات الأمنية إضافة صفائح حماية خاصة لعدد من الأجزاء الحيوية داخل السيارة، من بينها خزان الوقود وحجرة المحرك والبطارية، بهدف تقليل الأضرار المحتملة في حالات الاستهداف المباشر.

كما تم تزويد السيارة بحماية محيطية بزاوية 360 درجة تغطي مختلف جوانب الهيكل الخارجي، وهو ما يمنح السيارة قدرة أكبر على التعامل مع التهديدات من اتجاهات متعددة.

وحصلت جميع النوافذ على زجاج مقاوم للرصاص، جرى تصميمه لتحمل الصدمات والطلقات النارية مع الحفاظ على مستوى الرؤية داخل المقصورة.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية، مع إطارات رن فلات، وهي تقنية تسمح للسيارة بمواصلة السير حتى بعد تعرض الإطارات لأضرار مباشرة أو فقدان ضغط الهواء. 

كما زودت السيارة بجنوط قوية بتصميم هندسي حديث يجمع بين الصلابة والطابع الفاخر، بالإضافة إلى واجهة حادة المظهر، ومقصورة عصرية تضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد فاخرة، إلى جانب أنظمة الصوت والترفيه.

محرك وأداء لكزس LX 700

احتفظت لكزس LX 700 بمنظومة الدفع الهجينة الخاصة بها دون تغييرات جوهرية، حيث تعتمد السيارة على محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو، يعمل إلى جانب نظام هجين يوفر قوة إجمالية تصل إلى 457 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر، بينما ترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

