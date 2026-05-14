أسعار نيسان التيما 2026 ومواصفاتها في السوق السعودي

تواصل نيسان التيما 2026 حضورها ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم في السوق السعودي، مع مجموعة من التحديثات والتجهيزات بحسب الفئات المقدمة، والتي تبدأ أسعارها من 112.700 ريال سعودي.

تصميم نيسان التيما 2026

يبلغ طول السيارة نيسان التيما 2026 نحو 4.9 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.852 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.447 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.825 متر، وتتضمن التجهيزات الخارجية عددًا من العناصر العملية مثل الجنوط الرياضية والمرايا الكهربائية وفتحة السقف.

محرك نيسان التيما 2026

تعتمد السيارة نيسان التيما 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 188 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

نيسان التيما 2026 وأنظمة الأمان

تحصل نيسان التيما 2026 على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق بحسب الفئات، وتشمل التجهيزات وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة تقنيات إضافية مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية.

وتتوفر أيضًا أنظمة مراقبة النقطة العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية والتحذير من التصادم الخلفي، مع نظام لمراقبة انتباه السائق وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تسهم في تسهيل عملية الركن.

مقصورة نيسان التيما 2026

تأتي السيارة نيسان التيما 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات.

وتضم المقصورة نظام صوتي ترفيهي، مع مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مزود بفتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، كما تحتوي السيارة على شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، مع مقاعد جلدية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة والذاكرة لكل من السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى مقود متعدد الوظائف مكسو بالجلد.

أسعار نيسان التيما 2026 في السوق السعودي

تتوفر نيسان التيما 2026 في السعودية ضمن عدة فئات تختلف بحسب مستوى التجهيزات والتقنيات المتاحة، وتتراوح أسعارها ما بين 112.700 ريال سعودي و141.500 ريال سعودي