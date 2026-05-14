السيطرة على 3 حرائق في مناطق متفرقة بكفر الشيخ| صور

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، اليوم الخميس من السيطرة على 3 حرائق في مناطق متفرقة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في شقة سكنية بمنطقة 47 بمدينة كفر الشيخ،

وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 حالات باختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق أعلى منزلين متجاورين بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا، وحريق آخر بمزرعة لتربية المواشي بقرية الحوة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.