القادسية يفوز على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين

واصل فريق القادسية عروضه القوية في دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا مهمًا على مضيفه الحزم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

كينونيس يمنح القادسية الأفضلية مبكرًا

ودخل القادسية المباراة بقوة، ونجح في فرض سيطرته مبكرًا على مجريات اللعب، ليترجم تفوقه بهدف أول في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم جوليان كينونيس، الذي واصل تألقه الهجومي هذا الموسم، مستمرًا في مطاردة مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني في سباق هدافي دوري روشن.

هزازي يؤكد الانتصار في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، حاول الحزم العودة إلى المباراة والبحث عن هدف التعادل، إلا أن القادسية حافظ على توازنه الدفاعي ونجح في استغلال المساحات، ليضيف علي هزازي الهدف الثاني في الدقيقة 85، مؤكدًا انتصار فريقه وحصد النقاط الثلاث.

القادسية يتمسك بالمركز الرابع

وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 74 نقطة، ليواصل تمسكه بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما قدم موسمًا مميزًا وضعه بين كبار المنافسين في البطولة.

الحزم يتعثر ويستمر تاسعًا

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الحزم عند 39 نقطة، ليستمر في المركز التاسع بجدول الترتيب، بعد خسارة جديدة أمام أحد أقوى فرق الموسم الحالي.