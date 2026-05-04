الدوري السعودي.. القادسية يتفوق على النصر بثلاثية

فاز فريق القادسية على النصر السعودي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب الأمير محمدبن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن



تقدم محمد أبو الشامات لصالح القادسية ضد النصر في الدقيقة 24، وتعادل جواو فيليكس للنصر في الدقيقة 39 من زمنالشوط الأول

وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل خوليان كينيونيس الهدف الثالث في الدقيقة 78

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – عبدالإله العمري – إينيجو مارتينيز

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – أنجيلو جابرييل

خط الهجوم: كينجسلي كومان – جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو