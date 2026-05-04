شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الجدل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إمكانية تعديل نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، بما يسمح بزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الدنيا مقلوبة في إفريقيا، وهناك نقاشات وتقارير تتحدث عن إضافة نادي ثالث من بعض الدول للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "البعض يشير إلى أن هذا القرار قد يتم تطبيقه بدءًا من الموسم المقبل، بينما يرى آخرون أن الهدف منه هو ضمان مشاركة النادي الأهلي في البطولة".

وأضاف: "سبق أن تحدثت وقولت أن رئيس الكاف مطالب بضرورة إيجاد حل لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لقيمته التسويقية الكبيرة، باعتباره من أكثر الأندية جماهيرية في القارة".

وتابع: "هناك مقترحات بزيادة عدد الأندية إلى ثلاثة من بعض الدول، ليشارك الأهلي، على أن يتم التراجع عنها في الموسم التالي، بدعوى ضغط المباريات".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالأهلي فقط، فهناك أيضًا أزمة في المغرب بين الرجاء والوداد، وقد تتحول هذه التطورات إلى أزمة تسويقية كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه إدارة البطولة".