باولو: أطالب لاعبي الزمالك بعدم إهدار موسم كامل والتركيز لحصد لقب الدوري

طالب حسام باولو، لاعب الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض بضرورة غلق صفحة مباراة القمة والتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة، مشددا على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "علينا التركيز في مباراة سموحة وسيراميكا وعدم التفكير في الماضي وأطالب لاعبي الزمالك بعدم إهدار موسم كامل والتركيز من أجل حصد الدوري".

وأضاف: "لاعبو الزمالك عليهم دور كبير في الفترة الحالية، وخط هجوم الفريق تعرض لسوء توفيق خلال المباريات الماضية، واللاعبين عليهم دور كبير في مباراتي سموحة وسيراميكا".

وأوضح: "يجب على اللاعبين أن يعرفوا قيمة قميص نادي الزمالك ويخوضوا مباراتي سموحة وسيراميكا بروح قتالية وإصرار من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".