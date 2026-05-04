نجوى فؤاد لـ صدى البلد: حالتي الصحية تحسنت بعد عملية دقيقة في العمود الفقري

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع موقع صدى البلد، حيث طمأنت جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري.

وأوضحت نجوى فؤاد أنها أجرت العملية منذ أربعة أيام، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة مشكلة في إحدى فقرات العمود الفقري، وهو ما استدعى التدخل الجراحي باستخدام المنظار إلى جانب الحقن العلاجي. وأضافت: “الحمد لله أنا بخير، عملت عملية في فقرة في العمود الفقري، ومنظار وحقن، والألم خف شوية الحمد لله”.

وأكدت الفنانة أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى فترة من الراحة والمتابعة الطبية لضمان التعافي الكامل. كما أعربت عن امتنانها لكل من تواصل معها وحرص على الاطمئنان عليها، مشيدة بدعم جمهورها ومحبيها في هذه المرحلة.

وتأتي هذه العملية في إطار رحلة علاجية خاضتها الفنانة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لعدة أزمات صحية أثرت على قدرتها على الحركة بشكل طبيعي، ما دفع الأطباء إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي لتحسين حالتها وتقليل حدة الألم.

يُذكر أن نجوى فؤاد تعد واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل العديد من الأعمال السينمائية والاستعراضية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

ويترقب جمهور الفنانة تحسن حالتها الصحية بشكل كامل وعودتها إلى حياتها الطبيعية، متمنين لها دوام الصحة والعافية.



