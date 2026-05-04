قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
26 نسخة.. كاديلاك تقدم إصدارا خاصا للمشاركة في سباقات فورمولا 1
مصر للطيران: خطة لتحديث الأسطول بحلول 2030 واستلام طائرات جديدة عريضة المدى
ماذا يحدث بالأسواق| ارتفاع مفاجئ بأسعار الطماطم.. ومتي تعاود الانخفاض؟
بسبب عطل غامض.. هبوط مفاجئ لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
تكريم رئيس تحرير صدى البلد خلال منتدى ريادة الأعمال بإعلام 6 أكتوبر
المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في إمبابة.. اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين
جيب شيروكي الصينية.. بايك BJ60 بتصميم SUV وقدرات عالية الأداء
تنظيم الاتصالات: خطوات جديدة بشأن خطوط المحمول للحد من الاحتيال
رجعوا الشتوي.. الارصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس
رحيل هاني شاكر في باريس.. تحركات رسمية عاجلة لإعادة الجثمان إلى القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى فؤاد لـ صدى البلد: حالتي الصحية تحسنت بعد عملية دقيقة في العمود الفقري

النجمة نجوى فؤاد
النجمة نجوى فؤاد
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع موقع صدى البلد، حيث طمأنت جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري.

وأوضحت نجوى فؤاد أنها أجرت العملية منذ أربعة أيام، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة مشكلة في إحدى فقرات العمود الفقري، وهو ما استدعى التدخل الجراحي باستخدام المنظار إلى جانب الحقن العلاجي. وأضافت: “الحمد لله أنا بخير، عملت عملية في فقرة في العمود الفقري، ومنظار وحقن، والألم خف شوية الحمد لله”.

وأكدت الفنانة أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى فترة من الراحة والمتابعة الطبية لضمان التعافي الكامل. كما أعربت عن امتنانها لكل من تواصل معها وحرص على الاطمئنان عليها، مشيدة بدعم جمهورها ومحبيها في هذه المرحلة.

وتأتي هذه العملية في إطار رحلة علاجية خاضتها الفنانة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لعدة أزمات صحية أثرت على قدرتها على الحركة بشكل طبيعي، ما دفع الأطباء إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي لتحسين حالتها وتقليل حدة الألم.

يُذكر أن نجوى فؤاد تعد واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل العديد من الأعمال السينمائية والاستعراضية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

ويترقب جمهور الفنانة تحسن حالتها الصحية بشكل كامل وعودتها إلى حياتها الطبيعية، متمنين لها دوام الصحة والعافية.


 

النجمة نجوى فؤاد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الريفية ببني سويف

جامعة العاصمة

ملتقى الاقتصاد المنزلي لجامعة العاصمة: استراتيجيات مبتكرة لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل العاشر لتدشين كاتدرائية العذراء المنتصرة بالنمسا

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد