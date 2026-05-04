مصر للطيران: خطة لتحديث الأسطول بحلول 2030 واستلام طائرات جديدة عريضة المدى

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خطة تطوير الأسطول الجوي بدأت منذ عامين، وتعتمد على محورين رئيسيين، أولهما تحديث الطائرات الحالية.

وقال أحمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه تم بالفعل تجديد 19 طائرة بالكامل ضمن برنامج التحديث الشامل للأسطول، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى أسطول يضم 97 طائرة بحلول عام 2030، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على طائرات حديثة من الطراز عريض المدى، قادرة على الطيران لمسافات تصل إلى 16 ساعة متواصلة.

وأضاف أنه تم استقبال 3 طائرات جديدة اليوم، من بينها طائرة عريضة المدى، مؤكدًا أن هذه الطائرات تأتي ضمن دفعة سيتم استلامها خلال العام الجاري، في إطار خطة تحديث وتوسيع أسطول الشركة.

