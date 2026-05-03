الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأولى من نوعها في الأسطول .. مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة طراز B737-8Max

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

 أعلنت شركة مصر للطيران وشركة بوينج العالمية عن تسلّم الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أول طائرة من طراز   (B737-8Max). وتأتي هذه الطائرة ضمن عقد تأجير استراتيجي يشمل 18 طائرة من شركة SMBC Aviation Capital، لتكون بذلك أول طائرة 737 ماكس في أسطول مصر للطيران.

وبهذه المناسبة، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة مصر للطيران، أن العلاقات التي تجمع بين مصر للطيران وشركة بوينج تمتد لسنوات طويلة، وتعكس شراكة راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر في دعم خطط التطوير والتحديث، وأضاف عادل أن تسلُّم أول طائرة من طراز بوينج B737-8Max يمثل خطوة محورية في استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها الجوي، مشيرًا إلى أن إدخال هذا الطراز إلى الخدمة يعزز قدرة مصر للطيران على تقديم تجربة سفر أكثر تميزًا وراحة لعملائها، إلى جانب تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وأوضح رئيس مصر للطيران أن ما تتمتع به هذه الطائرات من تكنولوجيا متقدمة وبصمة بيئية منخفضة يسهم في دعم رؤية الشركة للنمو المستدام، ويؤكد التزامها بالحفاظ على أسطول حديث ومتطور يربط مصر بمختلف 
أنحاء العالم.

ويحقق انضمام 18 طائرة من طراز B737Max-8 بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز بوينج 800-737 ضمن أسطول الشركة قدرًا كبيرًا من الانسجام التشغيلي والكفاءة التشغيلية، حيث أن الطائرة الجديدة توفر كفاءة في استهلاك الوقود وتخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطرازات السابقة.

كما أن الشركة ستقوم بتشغيل الطائرات الجديدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، في إطار برنامجها المستمر لتطوير الأسطول، وذلك إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من بينها باريس، بروكسل، إسطنبول، وڤيينا.

ومن جانبه، قال باري فلانري، رئيس العمليات التجارية لشركة SMBC Aviation Capital: "نفخر بالمساهمة في دعم مسيرة التطور في شركة مصر للطيران عبر تسليم أولى طائراتنا من طراز B737-8Max، في خطوة تجسد التزام الناقلة الراسخ بتحديث أسطولها الجوي. إن هذا الإنجاز يعكس عمق شراكتنا الاستراتيجية مع بوينج ، و يؤكد تفانينا في تزويد مصر للطيران بأحدث الطائرات الجوية التي تضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المسافرين إلى آفاق جديدة". وسيحظى الركاب على متن طائرات مصر للطيران من طراز 737 ماكس بمستوى جديد من الرفاهية والراحة بفضل تصميم Boeing Sky Interior، الذي يتميّز بأنظمة إضاءة LED متطورة، ونوافذ أكبر، ومساحة أوسع في حجرات التخزين العلوية.

وفي تعليقه، قال أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى شركة بوينج للطائرات التجارية: "يمثل تسليم أول طائرة 737 ماكس إلى مصر للطيران خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الشركة التطويرية، و بداية حقبة جديدة للناقل الوطني المصري، حيث توفر الطائرة الجديدة الكفاءة والمدى وسبل الراحة التي تحتاجها شركات الطيران في مسيرة تطويرها. كما نرحب بمصر للطيران كأحد مشغّلي هذا الطراز الحديث، ويعد هذا التسليم نتاج لشراكةٍ ممتدة منذ 60 عاماً ".

الجدير بالذكر أن وفدًا من شركة مصر للطيران، برئاسة السيد/ أيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصرللطيران، توجّه إلى مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية لاستلام الطائرة، حيث أقامت شركة بوينج احتفالية بهذه المناسبة، احتفاءً بتسليم الطائرة إلى مصر للطيران.

وتُعد مصر للطيران أحد أكبر وأقدم مشغّلي عائلة طائرات 737 في أفريقيا، إذ يعود تاريخ تشغيلها إلى عام 1975. وإلى جانب طائرة 737 ، تستمر الشركة بتشغيل خمس طائرات من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر .

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

