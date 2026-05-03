قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
"قافلة زاد العزة" الـ 187 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
متغيرات تهدد وجهة محمد صلاح.. ضغوط إنجليزية وأفق جديد يتشكل خارج الدوريات الكبرى.. اعرف القصة كاملة
هاني شاكر بخير.. تفاصيل جديدة عن حالة أمير الغناء العربي الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها المعسر

قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
ميرنا رزق

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، في خطوة استراتيجية لتنظيم شؤون الأسرة المسيحية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار النهائي.

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمصريين المسيحيين، واضعا إياه على مائدة البرلمان للمداولة والتصويت خلال الفترة المقبلة.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 

وكان مشروع القانون قد تناول في فصوله السابقة تنظيم الخطبة باعتبارها وعدًا غير ملزم بالزواج، كما نظم أركان الزواج وشروطه وإجراءاته، وحدد كذلك حالات بطلانه وأسباب إنهائه.

وفيما يخص "النفقة"، فقد أفرد لها القانون بابا كاملا نظم أحكامها على النحو التالي:

أولًا: تعريف النفقة وأحكامها العامة

عرفت المادة (49) النفقة بأنها ما يكفي لاحتياجات الإنسان للمعيشة اللائقة، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والعلاج، والتعليم، وغيرها من متطلبات الحياة، وأقرت وجوبها بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، وكذلك بين الأقارب.

وأوضحت المادة (50) أن تقدير النفقة يتم وفق احتياج المستحق وقدرة الملزم بها، سواء بالتراضي أو بحكم قضائي، مع جواز فرض نفقة مؤقتة لحين الفصل في النزاع.

كما أكدت المادة (51) أن النفقة بطبيعتها قابلة للتغيير بالزيادة أو النقصان تبعًا لتغير الظروف الاقتصادية أو حالة الطرفين.

ونصت المادة (52) على استحقاق النفقة من تاريخ الامتناع عن أدائها، مع عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة، بينما قررت المادة (53) أن دين النفقة له أولوية على سائر الديون.

ثانيًا: النفقة بين الزوجين

أقرت المادة (54) وجوب النفقة بين الزوجين اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج الصحيح.

وحددت المادة (55) حالات سقوط نفقة الزوجة، ومنها ترك منزل الزوجية دون مبرر أو رفض الانتقال مع الزوج، مع التأكيد على أن خروجها للعمل المشروع لا يسقط حقها في النفقة إلا إذا أضر بمصلحة الأسرة.

كما نصت المادة (56) على أن إقامة الزوج مع أسرته لا تعفيه من النفقة إذا ثبت امتناعه عن الإنفاق.

وألزمت المادة (57) الزوج بتوفير مستوى معيشة مناسب لأسرته، مع جواز إلزام الزوجة بالمساهمة في النفقات إذا كان الزوج غير قادر، كما أوجبت عليها الإنفاق على زوجها إذا كان معسرًا.

كما نظمت المواد (58) و(59) و(60) ضوابط تعديل النفقة، وسقوطها بالصلح، واستمرار الالتزام بها حتى صدور حكم نهائي بإنهاء الزواج.

ثالثًا: النفقة بين الآباء والأبناء

أوجبت المادة (61) على الأب الإنفاق على أبنائه القصر، واستمرار النفقة حتى زواج الأنثى أو قدرتها على الكسب، وحتى بلوغ الذكر 18 عامًا، مع استمرارها في حالات العجز أو الدراسة.

كما ألزمت المادة (62) الأب بالإنفاق على الأبناء البالغين المعسرين، وكذلك على الابنة غير القادرة أو التي لا تجد من ينفق عليها.

ونصت المادة (63) على انتقال الالتزام بالنفقة إلى الأم إذا كان الأب معسرًا، ثم إلى الأجداد، ثم الأقارب وفق الترتيب القانوني.

وأجازت المادة (64) صرف نفقة الأبناء للأم أو الحاضن في حال امتناع الأب عن الإنفاق.

رابعًا: نفقة الأقارب

أوجبت المادة (65) على الأبناء الموسرين الإنفاق على والديهم وأجدادهم المعسرين، على أن توزع النفقة بينهم بحسب القدرة المالية.

كما حددت المواد (66) إلى (69) قواعد تعديل نفقة الأقارب، وتوزيعها بينهم، وترتيب المستحقين لها في حال عدم وجود أصول أو فروع.

خامسًا: أحكام خاصة بالنفقة

نصت المادة (70) على جواز احتساب نفقة الزوجة من ديونها لزوجها، مع وضع ضوابط للمقاصة.

وألزمت المادة (71) الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة، كما أجازت للمحكمة الاستعلام عن دخل العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الأحكام ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي وافق عليه مجلس الوزراء، في انتظار مناقشته داخل مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، بما يحقق تنظيمًا دقيقًا لمسائل النفقة ويضمن حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

الوزراء قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مجلس النواب النفقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري

لجان الأزهر تستقبل طلاب أولى ثانوي لأداء امتحاني الحديث والأدب

دعاء شهر مايو

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد