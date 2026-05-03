متغيرات تهدد وجهة محمد صلاح.. ضغوط إنجليزية وأفق جديد يتشكل خارج الدوريات الكبرى.. اعرف القصة كاملة

لم يعد الحديث عن مستقبل محمد صلاح مجرد تكهنات موسمية عابرة بل تحول إلى ملف ساخن يفرض نفسه بقوة مع اقتراب نهاية رحلة استثنائية داخل جدران ليفربول رحلة أعادت تعريف قيمة اللاعب العربي في ملاعب النخبة ورسخت اسم الملك المصري بين أساطير الدوري الإنجليزي.

لكن مع اقتراب الستار من السقوط على هذه المرحلة تتشكل ملامح واقع جديد تحكمه معادلات مختلفة لا تعتمد فقط على التاريخ والإنجازات بل تتأثر بعوامل فنية واقتصادية تعيد رسم خريطة الخيارات المتاحة أمام أحد أبرز نجوم الجيل الحالي.

ضغوط إنجليزية

في قلب الجدل الدائر جاءت تصريحات ديدي هامان لتشعل النقاش حول الوضع الفني لصلاح بعدما أشار إلى أن اللاعب تجاوز ذروة مستواه خلال الفترة الأخيرة مع تراجع تأثيره في اللعب المفتوح مقارنة بسنواته الذهبية.

ورغم أن هذه التصريحات تندرج ضمن إطار التحليل الفني فإن تأثيرها يتجاوز ذلك إذ تعكس توجهًا متزايدًا داخل الأوساط الإنجليزية يعيد تقييم جدوى التعاقد مع لاعبين تجاوزوا الثلاثين خاصة إذا ارتبط ذلك برواتب مرتفعة.

هذا المناخ يجعل فكرة انتقال صلاح إلى ناد آخر داخل الدوري الإنجليزي الممتاز تبدو معقدة ليس بسبب غياب الإمكانيات بل نتيجة حسابات المخاطرة والعائد التي باتت تحكم قرارات الأندية الكبرى.

حسابات أكثر صرامة

الأمر لا يتوقف عند إنجلترا فالدوريات الكبرى في إسبانيا وألمانيا تسير في الاتجاه ذاته حيث باتت الأندية أكثر حذرًا في التعامل مع الصفقات ذات التكلفة العالية خصوصًا في ظل القيود المالية المتزايدة.

في إسبانيا تبدو الخيارات محدودة داخل أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة التي تبحث عن عناصر أصغر سنًا لبناء مشاريع طويلة الأمد بينما تقف الرواتب المرتفعة عائقًا حقيقيًا أمام أي تحرك جاد من أندية الدوري الألماني.

بهذا المعنى لم تعد القارة الأوروبية مغلقة تمامًا لكنها أصبحت مشروطة أكثر من أي وقت مضى.

السعودية من الإغراء إلى الواقعية

لفترة طويلة ارتبط اسم صلاح بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي باعتباره الوجهة الأكثر قدرة على تلبية مطالبه المالية إلى جانب طموحها في استقطاب النجوم العالميين.

لكن التحولات الأخيرة داخل الكرة السعودية والتي أشار إليها الإعلامي وليد الفراج تكشف عن مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة حيث لم تعد الأندية مستعدة لتكرار صفقات بمبالغ استثنائية دون حسابات دقيقة.

هذا التغيير لا يغلق الباب أمام صلاح لكنه يفرض شروطًا مختلفة تجعله أمام معادلة واضحة وهى إما التكيف مع الواقع الجديد أو البحث عن خيارات بديلة.

طرق بديلة

في ظل هذه المعطيات تبرز عدة مسارات قد تشكل الفصل التالي في مسيرة النجم المصري ومنها الدوري الإيطالي الذى يبدو خيارًا منطقيًا نظرًا لطبيعة المنافسة التي تمنح مساحة أكبر للاعبين أصحاب الخبرة مع اعتماد تكتيكي قد يتناسب مع أسلوب صلاح الحالي. كما أن أندية الدوري الإيطالي اعتادت إعادة توظيف النجوم الكبار بنجاح.

أما الدوري الأمريكي لكرة القدم فيقدم مزيجًا مختلفًا يجمع بين البعد التسويقي ونمط الحياة وهو خيار قد يجذب صلاح على المستوى الشخصي رغم التحديات المتعلقة بسقف الرواتب.

وتبقى تركيا محطة محتملة توفر توازنًا بين المنافسة الأوروبية والعائد المالي ما يجعلها خيارًا عمليًا في حال تعثرت بقية السيناريوهات.