جداول امتحانات نهاية العام لـ الابتدائية والإعدادية والثانوية في أسيوط | مستندات

اعتمد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ( 2025-2026) للصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم ( الابتدائية - الإعدادية - الثانوية ) بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة والتعليم المهنى ومدارس المجتمع وذلك بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .



وأشار وكيل تعليم أسيوط فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية - إلى أنه تم التنسيق مع مديرى عموم التعليم العام والشؤون التنفيذية ومديرى شؤون الطلبة بالمديرية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعى لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتى تبدأ يوم 16 مايو 2026 .