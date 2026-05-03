قطعوا عليه الطريق.. المؤبد لشقيقين متهمين في قتل تاجر مواشي وسرقة أمواله بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانتهما بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في ارتكاب جريمة قتل تاجر مواشي، وإصابة والده، والاستيلاء على أموالهما أثناء توجههما إلى أحد أسواق الماشية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال،

وتعود تفاصيل القضية رقم 14726 لسنة 2014 جنايات مركز أسيوط، إلى تلقي مركز شرطة أسيوط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل بطريق أسيوط – بني غالب، ناحية المدافن، ووجود حالة وفاة ومصاب في موقع الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "وفدي.ح.ن.ج"، 55 عامًا، تاجر مواشي، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، فيما أُصيب والده بإصابات بالغة، كما تبين تعرضهما للسرقة عقب الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من "المرشدي.س.م" وشقيقه "الناشمي.س.م"، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، سبق صدور أحكام بحقهم في ذات القضية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين دبروا الجريمة مسبقًا، حيث تربصوا بالمجني عليهما في منطقة مقابر بني غالب بطريق أسيوط / جحدم، بعد أن نسقوا مع المتهم الأول، والذي كان يقود سيارة المجني عليهما أثناء توجههما فجرًا إلى أحد أسواق الماشية بمركز طهطا، وكان بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة لشراء رؤوس ماشية.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه مع باقي المتهمين، قام بإيقاف السيارة بحجة تعطلها، وفي تلك اللحظة خرج باقي الجناة من خلف سور المقابر، وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهما، ما أدى إلى مقتل التاجر في الحال، وإصابة والده.

وعقب تنفيذ الجريمة، استولى المتهمون على الأموال التي كانت بحوزة المجني عليهما، وفروا هاربين من موقع الحادث، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية.