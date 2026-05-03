قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قطعوا عليه الطريق.. المؤبد لشقيقين متهمين في قتل تاجر مواشي وسرقة أمواله بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانتهما بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في ارتكاب جريمة قتل تاجر مواشي، وإصابة والده، والاستيلاء على أموالهما أثناء توجههما إلى أحد أسواق الماشية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال، 
وتعود تفاصيل القضية رقم 14726 لسنة 2014 جنايات مركز أسيوط، إلى تلقي مركز شرطة أسيوط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل بطريق أسيوط – بني غالب، ناحية المدافن، ووجود حالة وفاة ومصاب في موقع الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "وفدي.ح.ن.ج"، 55 عامًا، تاجر مواشي، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، فيما أُصيب والده بإصابات بالغة، كما تبين تعرضهما للسرقة عقب الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من "المرشدي.س.م" وشقيقه "الناشمي.س.م"، بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، سبق صدور أحكام بحقهم في ذات القضية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين دبروا الجريمة مسبقًا، حيث تربصوا بالمجني عليهما في منطقة مقابر بني غالب بطريق أسيوط / جحدم، بعد أن نسقوا مع المتهم الأول، والذي كان يقود سيارة المجني عليهما أثناء توجههما فجرًا إلى أحد أسواق الماشية بمركز طهطا، وكان بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة لشراء رؤوس ماشية.


وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه مع باقي المتهمين، قام بإيقاف السيارة بحجة تعطلها، وفي تلك اللحظة خرج باقي الجناة من خلف سور المقابر، وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهما، ما أدى إلى مقتل التاجر في الحال، وإصابة والده.
وعقب تنفيذ الجريمة، استولى المتهمون على الأموال التي كانت بحوزة المجني عليهما، وفروا هاربين من موقع الحادث، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد جريمة قتل تاجر مواشي أسواق الماشية محافظة سوهاج جنايات مركز أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري

لجان الأزهر تستقبل طلاب أولى ثانوي لأداء امتحاني الحديث والأدب

دعاء شهر مايو

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد