إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف قائمة تضم 26 لاعبًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا (U-17 AFCON).

وجاءت القائمة لتضم مزيجًا من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث شملت حراسة المرمى: محمد نور، سيف كريم، عمر عبد الرحيم، براء محمود جلال، أحمد بشير السيد، يحيى رياض، ويوسف عثمان.

وفي خط الدفاع: محمد السعيد محمد، عادل علاء محمد، آدم يوسف عبد الله، عبد الله عمرو محمد، ياسين تامر أبو القاسم، أمير حسن، وعمر فؤاد.

بينما ضم خط الوسط: عبد العزيز خالد شعبان، خالد مختار، أدهم حسني، محمد حسين، يوسف عمرو أبو العزم، أحمد تامر أبو القاسم، وأمير حسن.

وفي خط الهجوم: عمر فودة، عبد الله عمرو محمد، يحيى رياض، يوسف عثمان، ومحمد حمزة، إلى جانب عدد من العناصر الهجومية الأخرى ضمن القائمة النهائية.

ويأتي إعلان القائمة في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات البطولة القارية، التي تمثل محطة مهمة في مشوار تطوير قطاع الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين لتمثيل الكرة المصرية مستقبلًا على المستوى الدولي.