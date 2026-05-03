مصر تواصل إدخال المساعدات إلى غزة واستقبال الجرحى عبر معبر رفح

أفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح من الجانب المصري، بأن الجهود المصرية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث دفع الهلال الأحمر المصري صباح اليوم بالقافلة رقم 187 ضمن قوافل «زاد العزة» عبر منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن المساعدات المتوفرة في الجانب المصري كبيرة ومخزنة داخل مراكز لوجستية مخصصة، إلا أن كميتها التي تدخل القطاع لا تكفي الاحتياجات بسبب القيود والتقليصات التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول الشاحنات إلى غزة.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، أشار إلى أن معبر رفح يشهد في هذه الأثناء استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، في إطار الدعم الطبي المستمر.

كما لفت إلى مغادرة دفعة من المرضى والجرحى الذين أنهوا علاجهم داخل المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية، عائدين إلى القطاع عبر المعبر بعد استكمال إجراءاتهم.