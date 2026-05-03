نتنياهو يكشف عن إطلاق مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة

نشر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قال فيه: “قبل أسابيع قليلة، أمرتُ بإنشاء مشروع خاص للتصدي لخطر الطائرات المسيّرة، وسأُعرض اليوم تقريراً مرحلياً حول هذا الموضوع.

و أضاف نتياهو سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نعمل على ذلك.”

وفي وقت سابق ، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن إلغاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المقرر عقده مساء اليوم، الأحد، وسيتم استبداله بنقاش محدود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع موقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة، مقابل صعود لافت لمنافسَيه نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، اللذين أظهرا تفوقا عليه في مؤشرات الأهلية لتولي المنصب.

وبحسب الاستطلاع، يتقدم بينيت بنسبة 46% من حيث القبول كرئيس وزراء، مقابل 41% لنتنياهو، فيما يتفوق آيزنكوت أيضا بنسبة 44% مقابل 42%.

كما أظهرت النتائج تقاربا كبيرا بين بينيت وآيزنكوت عند المقارنة المباشرة، مع نسبة كبيرة من المترددين.