نواب البرلمان: طفرة الصادرات الزراعية المصرية شهادة ثقة عالمية في جودة المنتج الوطني

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت نحو 3.7 مليون طن منذ بداية عام 2026، تعكس نجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار النواب إلى أن تصدر الموالح قائمة الصادرات، وتنوع المحاصيل المصرية المصدرة، يجسدان جودة المنتج الوطني والتزامه بالمعايير الدولية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام التوسع في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

الزراعة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير في حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3.7 مليون طن منذ بداية عام 2026 يعكس نجاح الدولة في بناء قطاع زراعي تنافسي قادر على اقتحام الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تصدر الموالح لقائمة الصادرات المصرية يعكس قوة المنتج الزراعي المصري وجودته العالية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير الزراعي.

وشدد على أن استمرار دعم المزارعين وفتح أسواق جديدة يمثلان عاملًا رئيسيًا في زيادة العائدات الدولارية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الصادرات الزراعية تؤكد قوة الدولة الإنتاجية

من جانبها، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الطفرة في الصادرات الزراعية تعكس نجاح السياسات الزراعية الحديثة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تنوع المحاصيل المصدرة، وعلى رأسها الموالح والبطاطس والفراولة، يؤكد قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة الدولية بثقة وكفاءة.

وأضافت أن الالتزام بمعايير الجودة العالمية كان له دور كبير في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

قفزة الصادرات رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن وصول الصادرات الزراعية إلى 3.7 مليون طن يمثل رسالة واضحة على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية، مشيرا الي تصدر الموالح المشهد التصديري يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير الزراعي.

وشدد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"ـ على أن هذه الأرقام تعزز من مكانة مصر عالميًا وتدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن كشف تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.

يأتي ذلك وفقا لبيان رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، في إطار متابعة جهود تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة دولية مرموقة مكنته من النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة النباتية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المركزية المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، للتأكد من مطابقة المحاصيل الزراعية للاشتراطات والمواصفات العالمية، والأسواق المختلفة، فضلا عن التزام المنتجين بمواصفات الجودة المطلوبة.

وأشار فاروق إلى استمرار جهود فتح الاسواق الجديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين للحفاظ على تعزيز صادراتنا الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ووفقا للتقرير جاءت الموالح في صدارة قائمة الصادرات المصرية بكميات بلغت نحو 1.7 مليون طن، مما يعزز الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الموالح وعلى رأسها البرتقال عالمياً، كما حققت البطاطس الطازجة أرقاماً متقدمة بواقع 748 ألف طن، تلتها محاصيل البطاطا، في المركز الثالث، والتي سجلت 140 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الخريطة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من مختلف المحاصيل.

وأوضح التقرير أن صادرات الفاصوليا "بنوعيها الطازجة والجافة" قد بلغت نحو 91 ألف طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 45 ألف طن، كما واصلت الفواكه والخضروات المصرية في تسجيل معدلات إيجابية، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والطماطم الطازجة 19 ألف طن، بالإضافة إلى 17 ألف طن من الثوم الطازج.

وأشارت إلى كميات المحاصيل الأخرى التي ساهمت في هذا الإجمالي؛ حيث بلغت صادرات الجوافة 10 آلاف طن، تلتها صادرات الرمان، والمانجو.