بعد اتهامات بالتحرش.. أمن الجيزة يفحص فيديوهات واقعة مدرسة بشتيل

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص المنشورات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة مزعومة داخل إحدى المدارس الخاصة للغات بمنطقة بشتيل التابعة لدائرة مركز شرطة أوسيم، تضمنت اتهامات بالتحرش بعدد من التلميذات.

وتأتي تحركات الأجهزة الأمنية عقب تداول مقاطع مصورة قيل إنها توثق الواقعة، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، الذين تجمعوا داخل المدرسة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة أعمال الفحص والتحري، للتأكد من صحة الفيديوهات المتداولة، وتحديد ملابسات الواقعة، وما إذا كانت تمثل وقائع حقيقية أم لا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تعمل الجهات الأمنية على الاستماع لأقوال عدد من أولياء الأمور، وفحص ما تم تداوله من مزاعم حول تعرض عدد من التلميذات لوقائع تحرش داخل المدرسة.

وفي السياق ذاته، يجري التنسيق مع الجهات المعنية لفحص موقف المدرسة من الناحية الإدارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها تتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية، خاصة إذا تعلقت بسلامة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت أي مخالفات.