كهرباء أم غاز .. حريق يلتهم منزلا من 3 طوابق في أوسيم | صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل منزل بمدينة أوسيم شمال المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال حريق في منزل بمدينة أوسيم، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إسعاف.

تبين من الفحص نشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق، تم إخلاء المنزل من قاطنيه ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها للمنازل أو المسجد المجاور.

ويستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال قاطني المنزل وعدد من الأهالي وشهود العيان للوقوف على أسباب الحريق إضافة إلى معاينة رجال الحماية المدنية والمباحث لتحديد السبب الحقيقي ما اذا كان تسريب غاز أم ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.