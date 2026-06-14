تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «ابن مين فيهم» عن البوسترات الفردية لأبطال العمل، وعلى رأسهم الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، وذلك ضمن الحملة الترويجية للفيلم استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.





ويأتي طرح البوسترات الفردية تمهيدًا للكشف عن المزيد من تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق عرضه في السينمات.

فيلم “ابن مين فيهم”

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

أحداث فيلم ابن مين فيهم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.