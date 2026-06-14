قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2026 في الغربية
الأوقاف: صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد
عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة
القيادة المركزية الأمريكية: إنقاذ 14 بحارا هنديا عالقين في بحر العرب
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
تقى الجيزاوي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «ابن مين فيهم» عن البوسترات الفردية لأبطال العمل، وعلى رأسهم الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، وذلك ضمن الحملة الترويجية للفيلم استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية. 


ويأتي طرح البوسترات الفردية تمهيدًا للكشف عن المزيد من تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق عرضه  في السينمات.

فيلم “ابن مين فيهم” 

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

أحداث فيلم ابن مين فيهم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل  أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.

الفنانة ليلى علوي بيومي فؤاد فيلم إبن مين فيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

زيادة سرعة الإنترنت

4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد