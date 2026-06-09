طرح برومو جديد لـ" ابن مين فيهم" قبل الموعد الرسمي .. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم" ابن مين فيهم" برومو دعائي جديد للعمل، قبل طرحه يوم يوم 9 يوليو.

أبطال فيلم “ابن مين فيهم” :

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.