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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنتاج التليفزيون .. الأوبرا تستضيف العرض الأول لفيلم الرحلة 114 عن سلوى حجازي

الرحلة 114
الرحلة 114
أحمد البهى

تستضيف دار الأوبرا المصرية العرض الأول للفيلم الوثائقي "الرحلة 114" من إنتاج وثائقيات ماسبيرو بالتلفزيون المصري وذلك يوم الجمعة ١٢ يونيو السابعة والنصف مساء يتناول الفيلم قصة حياة الإعلامية المصرية الراحلة سلوى حجازي، إحدى أبرز رموز الإعلام والثقافة في مصر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي استشهدت في حادث إسقاط إسرائيل لطائرة ركاب ليبية في طريق عودتها إلى القاهرة يوم 21 فبراير 1973.

تفاصيل الفيلم : 

ويرصد الفيلم، من خلال مواد أرشيفية نادرة وشهادات حصرية، أبرز المحطات المهنية والإنسانية في حياة سلوى حجازي، التي ارتبط اسمها بالبرامج الثقافية الراقية وأسهمت في تشكيل الوعي الثقافي لجيل كامل من المشاهدين، كما يتناول جانبا من مسيرتها الأدبية والشعرية.

ويتقاطع السرد الوثائقي لمسيرة سلوى حجازي مع إعادة توثيق أحداث رحلتها الأخيرة على متن الطائرة الليبية المنكوبة التي تعرضت للقصف من طائرات إسرائيلية فوق سيناء، في حادثة أثارت استنكارا دوليا واسعا وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

ويكشف الفيلم تفاصيل ومعلومات تعرض للمرة الأولى حول ملابسات الحادث، مستندا إلى وثائق وشهادات جديدة تسلط الضوء على ما جرى في ذلك اليوم، كما يستضيف الناجي الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الحادثة، الذي يروي  تفاصيل اللحظات الأخيرة للطائرة قبل استهدافها، ويقدم شهادة مباشرة حول أحداث القصف كما عاشها بنفسه.


كما يستعرض الفيلم  حقائق ووثائق تدحض الرواية الإسرائيلية بشأن الحادث، وتعيد قراءة واحدة من أكثر الوقائع مأساوية في تاريخ الطيران المدني بالمنطقة.

دار الأوبرا المصرية الرحلة 114 سلوى حجازي

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