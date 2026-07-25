قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركتان طيران من أوروبا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل.. هل تشتعل الحرب ضد إيران؟
أول رد من الحكومة اليمنية على هجمات قوات التحالف
وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات بمهرجان أعياد بيروت
بوابتك لصناعة سيارات المستقبل .. الأوتوترونكس بـ حلوان التكنولوجية يصنع مهندسي المركبات الذكية
تويوتا تقدم Crown موديل 2027.. بهذا السعر
8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة
سفير السعودية باليمن: الحوثي حول بلاده إلى ورقة بيد أطراف خارجية لتحقيق مصالحها
يورشيتش: أزمة رمضان صبحي أثرت على بيراميدز.. وكنت أتمنى تدريب هؤلاء
آمال ماهر لـ"صدى البلد": أغنية برشا اتغنت بالصدفة في حفلات أوروبا
أعمدة الدخان تتصاعد .. استهداف قاعدة أمريكية في البحرين بصواريخ إيرانية
الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران
أحمد جلال يهاجم بيان الزمالك: مائع وتجاهل جوهر مشكلات شركة الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتحرك بقوة في سوق الانتقالات

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يواصل ريال مدريد الإسباني تحركاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فتح خطوط التفاوض مع أكثر من لاعب بارز، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تقدمت بعرض مبدئي من أجل التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني، في خطوة تعكس اهتمام النادي بضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الاتصالات بين ريال مدريد ولايبزيج بدأت بالفعل خلال الأسبوع الجاري، حيث يسعى النادي الملكي إلى التوصل لاتفاق يمهد لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح أن المفاوضات لا تقتصر على التواصل مع النادي الألماني فقط، بل تشمل أيضًا محادثات مستمرة مع ممثلي اللاعب، بهدف الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد قبل الانتقال إلى المراحل النهائية.

وأشار إلى أن العرض الأولي يمثل بداية المفاوضات الرسمية، في انتظار مناقشة المقابل المالي وبقية البنود المتعلقة بإتمام الصفقة.

رودري يدخل حسابات الملكي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يضع لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الملكي ترى إمكانية التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، رغم عدم انطلاق المفاوضات الرسمية بين الطرفين حتى الآن، حيث لا تزال الاتصالات في مراحلها الأولى.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2027، بينما يتمسك النادي الإنجليزي باستمرار اللاعب باعتباره أحد أهم عناصر الفريق.

وأكدت التقارير أن اهتمام ريال مدريد بضم رودري ازداد بشكل كبير بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب إسبانيا، إضافة إلى دوره البارز في التتويج بكأس العالم.

كما أشارت إلى أن التغييرات الفنية داخل مانشستر سيتي قد تؤثر على مستقبل عدد من اللاعبين، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقال رودري إلى ريال مدريد، ليكون أحد أبرز صفقات النادي الملكي خلال الصيف الحالي إذا نجحت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي


 

ريال مديد اخبار الرياضةً كأس العالم كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

الذهب

ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى في عامين مع انتعاش الطلب المحلي

البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية

أسواق السندات العالمية

تراجع حاد في أسواق السندات العالمية مع تجدد المخاوف من التضخم بسبب قفزة أسعار النفط

بالصور

8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة

علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟

طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة

عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. انفراجة مهنية وقرارات مصيرية

حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد