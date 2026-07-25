ريال مدريد يتحرك بقوة في سوق الانتقالات

يواصل ريال مدريد الإسباني تحركاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فتح خطوط التفاوض مع أكثر من لاعب بارز، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تقدمت بعرض مبدئي من أجل التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني، في خطوة تعكس اهتمام النادي بضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الاتصالات بين ريال مدريد ولايبزيج بدأت بالفعل خلال الأسبوع الجاري، حيث يسعى النادي الملكي إلى التوصل لاتفاق يمهد لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح أن المفاوضات لا تقتصر على التواصل مع النادي الألماني فقط، بل تشمل أيضًا محادثات مستمرة مع ممثلي اللاعب، بهدف الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد قبل الانتقال إلى المراحل النهائية.

وأشار إلى أن العرض الأولي يمثل بداية المفاوضات الرسمية، في انتظار مناقشة المقابل المالي وبقية البنود المتعلقة بإتمام الصفقة.

رودري يدخل حسابات الملكي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يضع لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الملكي ترى إمكانية التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، رغم عدم انطلاق المفاوضات الرسمية بين الطرفين حتى الآن، حيث لا تزال الاتصالات في مراحلها الأولى.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2027، بينما يتمسك النادي الإنجليزي باستمرار اللاعب باعتباره أحد أهم عناصر الفريق.

وأكدت التقارير أن اهتمام ريال مدريد بضم رودري ازداد بشكل كبير بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب إسبانيا، إضافة إلى دوره البارز في التتويج بكأس العالم.

كما أشارت إلى أن التغييرات الفنية داخل مانشستر سيتي قد تؤثر على مستقبل عدد من اللاعبين، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقال رودري إلى ريال مدريد، ليكون أحد أبرز صفقات النادي الملكي خلال الصيف الحالي إذا نجحت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي



