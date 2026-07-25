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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ تمريض عين شمس

فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة عين شمس
فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة عين شمس
حسام الفقي

في ظل التطور المتسارع في الخدمات الصحية والتحديات المتزايدة التي تواجه النظم الصحية محليًا وعالميًا، تبرز الحاجة إلى كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية المتقدمة والمهارات المهنية والبحثية القادرة على مواكبة أحدث المستجدات في مجالات الرعاية الصحية.

ومن هذا المنطلق، تقدم كلية التمريض بجامعة عين شمس منظومة متكاملة من برامج الدراسات العليا التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي، بهدف إعداد كوادر متخصصة وقادة في مختلف مجالات التمريض، قادرين على تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

البرامج المتاحة
* قسم تمريض الأطفال
- دبلوم الدراسات العليا في تمريض الأطفال حديثي الولادة
- دبلوم الدراسات العليا في تمريض أورام الأطفال

* قسم تمريض صحة الأسرة والطفل
- دكتوراه وماجستير صحة المجتمع والبيئة.
- دكتوراه وماجستير صحة الأسرة.
- قسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ
- دكتوراه وماجستير في تمريض الحالات الحرجة للبالغين.
- دكتوراه وماجستير في تمريض الطوارئ.
- دكتوراه وماجستير في تمريض العناية الحرجة لحالات القلب الحرجة وجراحات القلب المفتوح.

كما يقدم القسم دبلومات متخصصة في:
▪️ تمريض الحالات الحرجة لحالات القلب الحرجة.
▪️ تمريض عمليات زرع الأعضاء والخلايا الجذعية.
▪️ تمريض الكلى والاستقصاء الكلوي.
▪️ تمريض الطوارئ والإصابات.

● قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية
- ماجستير ودكتوراه في التمريض النفسي.
- دبلوم الدراسات العليا في التمريض النفسي.
- دبلوم مهني في الإرشاد النفسي.
- دبلوم مهني في رعاية مرضى سوء استخدام المواد المخدرة.

● قسم التمريض الباطني الجراحي
- دكتوراه وماجستير في التمريض الباطني الجراحي.
- دبلوم الدراسات العليا في تمريض الأورام.
- دبلوم الدراسات العليا في تمريض العمليات الجراحية.
- دبلوم مهني في التعقيم المركزي.
- دبلوم مهني في الإسعافات الأولية.

● قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة
- ماجستير تمريض النساء والتوليد.

● قسم إدارة التمريض
- دكتوراه وماجستير في إدارة التمريض.
- دبلوم مهني في إدارة المستشفيات.

لماذا تختار برامج الدراسات العليا بكلية التمريض – جامعة عين شمس؟

️ برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل الصحي.
مناهج حديثة تواكب التطورات العالمية في علوم التمريض والرعاية الصحية.
تدريب عملي متقدم داخل المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية المتخصصة.
️ دعم مستمر للبحث العلمي والابتكار والتطوير المهني.
️ أعضاء هيئة تدريس وخبراء متخصصون في مختلف المجالات التمريضية.
️ فرص متميزة للترقي الوظيفي والقيادة في المؤسسات الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 

كلية التمريض بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التمريض

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