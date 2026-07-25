صحتك أهم.. 5 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت القلي للاستخدام

كيف تعرف أن زيت القلي لم يعد صالحًا؟ يعيد كثير من الأشخاص استخدام زيت القلي أكثر من مرة لتوفير النفقات، لكن الإفراط في إعادة استخدامه قد يؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة وتغير جودة الطعام.

5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام

لذلك، من المهم معرفة العلامات التي تشير إلى أن الزيت لم يعد آمنًا للاستخدام ويجب التخلص منه، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- تغير لون الزيت

إذا تحول لون الزيت إلى بني داكن أو أصبح شديد السواد مقارنة بلونه الأصلي، فقد يكون ذلك دليلًا على تعرضه للحرارة مرات عديدة وتدهور جودته.

2- ظهور رائحة كريهة

الزيت الطازج تكون رائحته خفيفة، أما إذا أصبحت له رائحة نفاذة أو تشبه الاحتراق أو الزنخ، فهذه علامة على أنه لم يعد صالحًا للقلي.

3- تصاعد الدخان بسرعة

إذا بدأ الزيت في إطلاق الدخان بمجرد تسخينه، رغم ضبط درجة الحرارة، فهذا يعني أن نقطة احتراقه انخفضت نتيجة الاستخدام المتكرر، ويجب عدم استخدامه مرة أخرى.

4- رغوة وفقاعات كثيرة

ظهور رغوة كثيفة أو فقاعات غير طبيعية أثناء القلي قد يشير إلى تدهور الزيت أو احتوائه على بقايا طعام ورطوبة، ما يؤثر في جودته.

5- يصبح سميكًا أو لزجًا

إذا لاحظت أن الزيت أصبح أكثر كثافة أو يلتصق بالملعقة أو الإناء، فهذه علامة على حدوث تغيرات كيميائية نتيجة التسخين المتكرر.

هل يمكن إعادة استخدام زيت القلي؟

يمكن إعادة استخدام الزيت في بعض الحالات إذا:

لم يحترق أثناء القلي.

تمت تصفيته جيدًا من بقايا الطعام.

حُفظ في وعاء محكم بعيدًا عن الضوء والحرارة.

لم تظهر عليه أي من علامات التلف السابقة.

ومع ذلك، لا يُنصح بإعادة استخدام الزيت مرات كثيرة، خاصة بعد قلي الأطعمة المغطاة بالبقسماط أو بعد تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

أخطاء تفسد الزيت بسرعة

أخطاء تفسد الزيت بسرعة

تسخين الزيت حتى يدخن.

خلط زيت جديد بزيت محترق.

ترك بقايا الطعام داخل الزيت.

استخدام الزيت لقلي أنواع مختلفة من الأطعمة مرات متتالية.

تخزين الزيت في أوعية مفتوحة أو بالقرب من الحرارة.

متى يجب التخلص من الزيت؟

تخلص من زيت القلي فورًا إذا: