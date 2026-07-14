يعتقد كثير من الأشخاص أن لون زيت القلي هو المعيار الوحيد للحكم على صلاحيته، لكن الحقيقة أن الزيت قد يبدو طبيعيًا رغم تعرضه للتلف نتيجة الاستخدام المتكرر أو التسخين بدرجات حرارة مرتفعة.

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

وتؤكد خبيرة السلامة الغذائية فاطمة عمر من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن استخدام الزيت الفاسد قد يؤثر في طعم الطعام، كما يزيد من تكوّن مركبات ناتجة عن تدهور الزيت، لذلك من المهم معرفة العلامات التي تدل على أنه لم يعد مناسبًا للقلي.

1- رائحة غير طبيعية

إذا لاحظت أن الزيت أصبحت له رائحة حادة أو زنخة أو تشبه الاحتراق، فهذه علامة على تدهور جودته، حتى إذا كان لونه لا يزال فاتحًا.

2- تصاعد الدخان بسرعة

من الطبيعي أن يبدأ الزيت في إصدار دخان عند وصوله إلى درجة حرارة مرتفعة، لكن إذا بدأ الدخان بالظهور سريعًا قبل وصوله إلى حرارة القلي المعتادة، فقد يكون الزيت فقد استقراره وأصبح غير مناسب للاستخدام.

3- رغوة كثيفة أثناء القلي

ظهور رغوة أو فقاعات كثيرة بشكل غير معتاد عند وضع الطعام في الزيت قد يشير إلى تدهور مكوناته، خاصة إذا تكرر ذلك مع كل استخدام.

4- قوام لزج أو سميك

إذا أصبح الزيت أكثر لزوجة أو ترك طبقة لاصقة على الملعقة أو الإناء، فغالبًا يكون قد تعرض للأكسدة بسبب التسخين المتكرر.

5- تغير طعم الطعام

إذا لاحظت أن الأطعمة المقلية أصبحت تحمل طعمًا مرًا أو محروقًا رغم استخدام نفس الوصفة، فقد يكون السبب هو الزيت وليس المكونات.

6- وجود شوائب وبقايا محترقة

بقايا الدقيق أو فتات الطعام المحترق الذي يظل داخل الزيت يسرع من تلفه، خاصة إذا لم تتم تصفيته بعد كل استخدام.

7- استخدام الزيت مرات كثيرة

حتى إذا بدا الزيت نظيفًا، فإن إعادة استخدامه مرات عديدة تقلل من جودته مع كل عملية تسخين وتبريد. ويعتمد عدد مرات إعادة الاستخدام على نوع الطعام المقلي ودرجة حرارة القلي، لكن يجب التخلص من الزيت عند ظهور أي من علامات التلف السابقة.

هل يمكن إعادة استخدام زيت القلي؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

يمكن إعادة استخدام الزيت في بعض الحالات إذا:

لم يصل إلى درجة الاحتراق.

لم يُستخدم في قلي أطعمة ذات تتبيلة كثيفة.

تمت تصفيته جيدًا بعد أن يبرد.

حُفظ في وعاء محكم بعيدًا عن الضوء والحرارة.

أما إذا ظهرت عليه أي علامات فساد، فلا يُنصح باستخدامه مرة أخرى.

كيف تحافظ على جودة زيت القلي؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لإطالة عمر الزيت وتقليل تلفه:

لا ترفعي حرارة الزيت أكثر من اللازم.

جففي الطعام قبل وضعه في الزيت لتقليل الرطوبة.

أزيلي بقايا الطعام المحترقة بعد كل استخدام.

صفي الزيت بعد أن يبرد.

خزنيه في مكان بارد ومظلم داخل وعاء محكم الإغلاق.

لا تخلطي الزيت القديم بزيت جديد إذا كان القديم قد ظهرت عليه علامات التلف.

هل يصبح الزيت الفاسد أكثر ضررًا؟

عند تعرض الزيت للتسخين المتكرر لفترات طويلة، تتكون مركبات ناتجة عن تحلل الدهون، وقد تؤثر في جودة الطعام ونكهته. لذلك توصي هيئات سلامة الغذاء باستخدام الزيت باعتدال، وتجنب إعادة استخدامه إذا ظهرت عليه علامات التدهور.