الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

يعد الكريز من أشهى أنواع الفاكهة في الصيف، إصافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحمل فوائد صحية لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الكاروتين وفيتامين A، C، E، وفيتامين (ب)، إضافة إلى عدد من المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والفوسفور.

فوائد الكريز الصحية ..

1- يساعد على الحفاظ على تنظيم النوم

2. يمكن استخدام الكرز لتقليل الدهون في الجسم

3. يحتوي الكرز الحامض على الأنثوسيانين؛ وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الدهون في البطن، التي تعد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب و سكري

5. يساهم فيتامين سي الموجود في الكرز في الحفاظ على صحة عملية تدفق الدم خلال الجسم كما يساهم في إنتاج الكولاجين

6. يقي الكرز من مرض السكري

7. تخفيف من أعراض مرض النقرس

8. يحتوي الكرز على عنصر النحاس الذي يساهم في بناء الكولاجين

9. الكرز أنه يحسن الرؤية، حيث يوجد في الكرز مركب الأنثوسيانين الذي يعد مفيدًا لمرضى الزرق الذي يمكن أن يسبب فقدان البصر

10. إن الكريز يمكن أن يحسن الذاكرة القصيرة، وينصح بشرب عصير الكرز لمدة 12 أسبوعا

11. إن الكرز قد يساعد في تخفيف التهاب المفاصل