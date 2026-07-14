الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهي في مؤتمر خدام إيبارشية بني سويف السنوي| صور

ترأس نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، صباح اليوم، القداس الإلهي ضمن فعاليات مؤتمر خدام إيبارشية بني سويف السنوي، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "ربي استخدمني".

دعم حياة الخدام

ويستضيف دير القديسة العذراء مريم ببياض ببني سويف فعاليات المؤتمر، خلال الفترة من الاثنين 13 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2026، بمشاركة خدام الإيبارشية، في إطار برنامج روحي وتكويني يهدف إلى دعم حياة الخدام وتنمية خدمتهم.

ويتضمن المؤتمر صلوات القداسات، والاجتماعات الروحية، والعظات، إلى جانب لقاءات وأنشطة متنوعة، تسهم في تعميق الحياة الروحية، وتشجيع الخدام على تقديم خدمة أكثر فاعلية وفق شعار المؤتمر.