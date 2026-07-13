الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، والأب نادر ماهر، راعي كنيسة مار مرقس، بالمنيا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "قد اقترب ملكوت السماوات".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبنائه وبناته المحتفى بهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لهم أهمية معايشة ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية.