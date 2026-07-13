الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس مار جرجس بالقصيرين

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالقصيرين.

شارك في الصلاة الأب مجدي زكي، والأب جواو جبريل، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "معجزة الخمس خبزات والسمكتين"، داعيًا الجميع أن يعطوا جميع ما لديهم، حتى وإن رأوا إنه قليل، وأن ندع يسوع يبارك، ويعمل بما نقدمه.

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى الأب المطران خدام وخادمات، ومسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

وخلال اللقاء، تعرف الأنبا باخوم على جميع الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، كما تم عرض الرؤية المستقبلية للفترة المقبلة، وأشار نيافته إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الإيبارشيّة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.