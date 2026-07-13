مصطفى شوبير : مواجهة الأرجنتين كانت صعبة.. وصد ركلة جزاء ميسي بتوفيق من الله

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب المباريات التي خاضها المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة، وهو ما أثر على مستوى اللياقة البدنية بسبب ضغط المباريات وقوة المنافسة.

وقال مصطفى شوبير، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن ركلة الجزاء التي سددها ليونيل ميسي كانت لحظة صعبة، موضحًا أنه حاول قراءة طريقة التسديد واختار الزاوية التي توقع أن يسدد فيها النجم الأرجنتيني، مع الحفاظ على كامل تركيزه حتى لحظة التنفيذ.

وتابع حارس المنتخب: «بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنت من التصدي لركلة الجزاء»، مؤكدًا أن التركيز والاستعداد الجيد كانا من أهم أسباب نجاحه في التعامل مع هذه اللحظة.

لم يتمكن من رؤيتها بشكل كامل

وتحدث شوبير عن الكرة التي سجل منها ميسي هدفه، مؤكدا أنه لم يتمكن من رؤيتها بشكل كامل، لكنه حاول التصدي لها ووضع يده عليها، إلا أن قوة التسديدة حالت دون منع دخولها إلى المرمى.