لا تتجاهلها في الحر الشديد .. 8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

تعرف على أعراض الجفاف عند الأطفال، والعلامات التي تستوجب التوجه للطبيب فورًا، وكيف تحمي طفلك من الجفاف خلال الموجات الحارة.

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف بسبب فقدان السوائل والأملاح عن طريق التعرق أو الإسهال أو القيء، خاصة أن أجسامهم تحتوي على نسبة أكبر من الماء مقارنة بالبالغين، ما يجعل فقدان السوائل يؤثر عليهم بشكل أسرع.

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

ويؤكد الأطباء أن التعرف المبكر على أعراض الجفاف يساعد في تجنب المضاعفات الخطيرة، والتي قد تستدعي التدخل الطبي الفوري، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا يُصاب الأطفال بالجفاف بسرعة؟

يفقد الأطفال السوائل بسهولة أكبر من البالغين، كما أنهم قد لا يعبرون عن شعورهم بالعطش، خاصة الرضع وصغار السن. وتزداد احتمالات الإصابة بالجفاف خلال:

الموجات الحارة.

الإصابة بالإسهال أو القيء.

ارتفاع درجة الحرارة الحمى.

ممارسة النشاط البدني لفترات طويلة دون تعويض السوائل.

أعراض الجفاف الخفيف إلى المتوسط

تشمل العلامات الأولى التي يجب الانتباه إليها:

الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم والشفاه.

قلة التبول أو تغير لون البول إلى الأصفر الداكن.

البكاء دون نزول دموع.

جفاف الجلد.

التعب أو الخمول.

الصداع أو الدوخة لدى الأطفال الأكبر سنًا.

علامات تستوجب التوجه للطبيب فورًا

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

إذا ظهرت على الطفل أي من الأعراض التالية، يجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل:

قلة التبول بشكل ملحوظ أو انقطاع البول لعدة ساعات.

نعاس شديد أو صعوبة في إيقاظ الطفل.

غؤور العينين بشكل واضح.

برودة الأطراف أو شحوب الجلد.

سرعة التنفس أو سرعة ضربات القلب.

استمرار القيء أو الإسهال مع عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل.

جفاف شديد بالفم واللسان.

فقدان الوعي أو التشنجات.

وتعد هذه العلامات مؤشرًا على الجفاف الشديد، الذي قد يتطلب إعطاء السوائل عن طريق الوريد داخل المستشفى.

علامات الجفاف عند الرضع

قد يصعب اكتشاف الجفاف عند الرضيع، لذلك ينبغي الانتباه إلى:

انخفاض عدد الحفاضات المبللة أقل من 6 حفاضات يوميًا.

غؤور اليافوخ المنطقة اللينة أعلى الرأس.

البكاء دون دموع.

جفاف الفم واللسان.

ضعف الرضاعة أو رفضها.

الخمول وقلة الحركة.

كيف تحمي طفلك من الجفاف؟

للوقاية من الجفاف، ينصح الأطباء بـ:

تقديم الماء بانتظام للأطفال الأكبر من 6 أشهر.

الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أو الصناعية للرضع.

تقديم محلول معالجة الجفاف عند الإصابة بالإسهال أو القيء وفقًا لتعليمات الطبيب.

الإكثار من الفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والشمام والبرتقال للأطفال الذين يسمح عمرهم بذلك.

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.

متى يكون محلول معالجة الجفاف ضروريًا؟

ينصح باستخدام محلول معالجة الجفاف عند فقدان السوائل بسبب الإسهال أو القيء، لأنه يعوض الماء والأملاح بنسب مناسبة، لكن إذا رفض الطفل الشرب، أو استمرت الأعراض، أو ظهرت علامات الجفاف الشديد، فلا يكفي الاعتماد عليه وحده ويجب مراجعة الطبيب.