مانشستر يونايتد يضم أندري سانتوس مقابل 48 مليون جنيه إسترليني

تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس قادمًا من تشيلسي مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، في إطار سعيه لإعادة بناء خط الوسط.

وكان مانشستر يونايتد قد توصل إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن سانتوس الأسبوع الماضي، وأكمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الفحص الطبي بنجاح قبل أن يوقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2031، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال المدير الرياضي للنادي جيسون ويلكوكس: "أندري لاعب وسط مميز يتمتع بقدرات فنية رائعة، ولديه القدرة على التأثير في المباراة دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف: "كان هدفًا رئيسيًا بالنسبة لنا في مركز مهم للغاية. رغم امتلاكه خبرة كبيرة بالفعل وقدرات قيادية وإثباته لموهبته على أعلى المستويات، فإن أندري لا يزال يملك إمكانات هائلة للتطور، ونحن متحمسون لرؤيته يزدهر بقميص مانشستر يونايتد."

وكان سانتوس ضمن تشكيلة تشيلسي التي توجت بلقب كأس العالم للأندية 2025، كما شارك في 43 مباراة مع الفريق اللندني خلال الموسم الماضي.

وسيلعب سانتوس في أولد ترافورد تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، لاعب وسط منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق.

وقال اللاعب البرازيلي: "كل شيء يتعلق بمانشستر يونايتد مميز للغاية. إنه شعور لا يُصدق أن أنضم إلى نادٍ مثّله بعض أكبر قدواتي في عالم كرة القدم."

وأضاف: "كلاعب وسط، أنا متحمس جدًا لفرصة التعلم من مايكل كاريك. إنه المدرب المثالي لمساعدتي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي وتحقيق أحلامي."

وأردف: "الجميع أخبرني بمدى طموح النادي وبالبيئة الرائعة التي تم بناؤها هنا. أعلم مدى قوة هذه المجموعة من اللاعبين، ولا أستطيع الانتظار للقتال معهم من أجل المنافسة على أكبر البطولات".