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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: كل فئات المجتمع تشارك في الاحتفال بالإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه يتواجد داخل استاد القاهرة الدولي، بعدما شهد محيط الاستاد في وقت سابق توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمشجعين المصريين من مختلف الفئات؛ للمشاركة في الاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم 2026، بعد بلوغه الدور الـ16 وتقديمه أداء مشرفا وبطوليا أمام المنتخبات التي واجهها خلال البطولة.

وأوضح أن الاستاد بات على مشارف انطلاق الحفل، وسط استمرار الأعمال التحضيرية وتوافد الجماهير منذ ساعات مبكرة؛ لضمان الحصول على أماكن داخل المدرجات.

وأضاف، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه من المنتظر إقامة حفل غنائي يشارك فيه عدد من نجوم الفن في مصر، يتقدمهم الفنان تامر حسني، بحضور لاعبي المنتخب الوطني، وسط مساندة جماهيرية واسعة، حيث حرصت جميع الفئات، من الأطفال والشباب وكبار السن والسيدات والرجال، على التواجد داخل استاد القاهرة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وأشار أيمن عماد إلى أن الشوارع المصرية تزينت بالأعلام الوطنية بالتزامن مع الاحتفالية، فيما حملت الجماهير الأعلام المصرية ورفعتها في مختلف الأماكن.

وأكد وجود تنظيم كبير من الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث بصورة تعكس الإنجاز الذي حققه المنتخب المصري في مونديال كأس العالم، وتبرز الأداء المشرف الذي قدمه خلال البطولة.

https://www.youtube.com/shorts/u_eHb9Iv7j8

القاهرة الاخبارية مصر منتخب مصر

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